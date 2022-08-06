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Политика

РК наращивает сотрудничество со странами АСЕАН

Write: 2022-08-04 13:55:31Update: 2022-08-04 17:21:45

РК наращивает сотрудничество со странами АСЕАН

Photo : YONHAP News

РК активизирует стратегический диалог со странами АСЕАН с целью решения проблем региона. Об этом заявил министр иностранных дел РК Пак Чин в ходе состоявшейся 4 августа в Пномпене встречи глав внешнеполитических ведомств РК-АСЕАН. Он подчеркнул, что партнёрство РК и АСЕАН будет нацелено на укрепление стратегических отношений, не ограничиваясь сферой экономики. Пак Чин также заявил, что южнокорейское правительство приняло решение занять более активную позицию в вопросе обеспечения мира и свободы в Индо-Тихоокеанском регионе. Учитывая это, АСЕАН естественным образом оказывается в центре новой южнокорейской инициативы. По его словам, страны АСЕАН всегда могут положиться на РК, как на надёжного партнёра, которому можно верить. Во второй половине дня Пак Чин встретился с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси. Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества между Сеулом и Токио, ситуацию в регионе.
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