Завершается подготовка к запуску орбитального аппарата «Танури»

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По сравнению с крупными космическими державами, РК начала реализацию программу изучения Луны относительно поздно. Создать отечественный аппарат по исследованию Луны «Танури» удалось за десять лет. Стоимость проекта составила 175 млн долларов. В январе 2013 года РК успешно запустила ракету-носитель «Нарохо», первая ступень которой была построена в России. После этого правительство запустило программу изучения Луны, которая подразумевала создание и запуск к Луне исследовательского аппарата. Полномасштабные работы начались в 2016 году. Южнокорейская сторона поддерживала сотрудничество с американским космическим ведомством НАСА. В 2020 году учёные приступили к сборке аппарата, а с сентября прошлого года проводились испытания. В прошлом году была установлена специальная антенна, которая будет указывать «Танури» путь к Луне. Проведена проверка связи и систем управления. В проекте задействованы 40 частных компаний, 13 вузов, то есть, практически все научно-исследовательские ресурсы в сфере изучения космоса. 4 августа по американскому времени «Танури» отправится в космос. Он будет запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 частной аэрокосмической компании Space Exploration Technologies с базы Космических сил США на мысе Канаверал. Аппарат примерно в декабре достигнет орбиты Луны, где приступит к своей основной миссии. «Танури» будет собирать данные о поверхности Луны для поддержки программы Artemis, осуществляемой под руководством США.