Главы парламентов РК и США договорились укреплять контакты

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4 августа в Сеуле состоялась встреча спикера Национального собрания РК Ким Чжин Пхё и спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Перед её началом Нэнси Пелоси подчеркнула важность союза РК и США, отметив, что одной из целей её турне по странам Азии является обсуждение вопросов безопасности. Она отметила, что визит в Сеул имеет особое значение для обсуждения вопросов развития двустороннего союза и отношений между парламентами РК и США. Она также уделила внимание вопросам экономического сотрудничества, приветствовав южнокорейские инвестиции в США. Ким Чжин Пхё, в свою очередь, отметил, что Сеул и Вашингтон не должны ограничиваться вопросами безопасности и военного взаимодействия, расширяя сотрудничество в экономике и в сфере технологий. Во второй половине дня Нэнси Пелоси побывала в демилитаризованной зоне. Затем президент РК Юн Сок Ёль и спикер Палаты представителей Конгресса США в ходе телефонного разговора обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.