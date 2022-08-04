Запущен первый в РК лунный орбитальный аппарат

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Ракета Falcon 9 с первым южнокорейским лунным орбитальным аппаратом «Танури» (Pathfinder) стартовала с мыса Канаверал в штате Флорида, открыв новую главу в космической программе РК. Запуск произведён 4 августа в 19:08 по восточному времени США (8:08 утра 5 августа по корейскому времени). Примерно через 40 минут после старта на высоте 1.656 километров «Танури» отделится от ракеты и по низкоэнергетической, экономичной баллистической лунной траектории (BLT) направится к Луне. Через час после запуска проведён первый сеанс связи орбитального аппарата с наземной станцией. Полёт к Луне займёт 4,5 месяца. Задача «Танури» состоит в том, чтобы в течение года измерять магнитную силу, гамма-лучи и другие характеристики лунной поверхности с помощью шести бортовых датчиков. Одна из задач - определить потенциальные места для посадки будущих лунных миссий. Корейский институт аэрокосмических исследований и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) подписали соглашение о совместной работе над лунным орбитальным аппаратом в декабре 2016 года.