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В мире

Нэнси Пелоси: РК и США подтвердили ценность отношений

Write: 2022-08-05 11:42:35Update: 2022-08-05 11:43:50

Нэнси Пелоси: РК и США подтвердили ценность отношений

Photo : YONHAP News

РК и США подтвердили ценность двусторонних отношений,  приверженность договорённостям по вопросам безопасности и защиты демократических ценностей. Об этом спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила 4 августа после завершения программы визита в Сеул. Комментируя телефонный разговор с южнокорейским президентом Юн Сок Ёлем, Нэнси Пелоси отметила, что она выразила благодарность за тёплое отношение к американским военнослужащим и членам их семей, находящимся в РК. Она напомнила, что каждый из членов американской делегации имел возможность пообщаться с главой РК. Коснувшись переговоров со спикером Национального собрания РК Ким Чжин Пхё, Нэнси Пелоси сказала, что стороны подтвердили приверженность обещаниям об укреплении безопасности, стабилизации цепочек поставок и наращивании взаимовыгодных инвестиций. 
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