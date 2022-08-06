Парламентарии РК и Японии возобновляют контакты

Photo : YONHAP News

4 августа в Токио состоялось заседание Парламентской ассоциации РК и Японии, для участия в которой в Японию прибыли 10 депутатов Национального собрания. Стороны обменялись мнениями о состоянии двусторонних отношений. Депутат от оппозиционной Демократической партии Тобуро Юн Хо Чжун отметил, что в условиях пандемии коронавируса в течение двух последних лет двусторонние контакты были фактически заморожены. Нынешнее заседание нацелено на их возобновление. Депутат также отметил, что РК и Япония являются странами, способными поддерживать сотрудничество на основе единых ценностей свободы и прав человека. Председатель ассоциации с японской стороны Фукусиро Нукага заявил, что РК и Япония являются самыми «ценными» друг для друга соседями. Стороны сошлись во мнении о необходимости активизации обменов в частном секторе, несмотря на наличие спорных моментов.