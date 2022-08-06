Состоялась краткая встреча глав МИД РК и России

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5 августа на полях Восточноазиатского саммита (EAS) в Пномпене состоялась краткая встреча министров иностранных дел РК и России Пак Чина и Сергея Лаврова. Пак Чин сообщил главе российского МИД о ситуации на Корейском полуострове в связи с предполагаемой подготовкой Пхеньяна к седьмым ядерным испытаниям. В ответ Сергей Лавров использовал выражение tit-for-tat, означающее «обоюдное взаимодействие». Это может означать, что ответственность за напряжённость на Корейском полуострове лежит не только на Северной Корее, но и на РК и США. Лавров отметил, что российская сторона использует все возможные средства для оценки ситуации в Северной Корее. Стороны обменялись мыслями о ситуации в Украине и отношениях между Сеулом и Москвой. Пак Чин выразил надежду на скорейшую нормализацию двусторонних отношений и восстановление мира в Украине. Он призвал российскую сторону не допустить необоснованного ущерба южнокорейским компаниям в России. Глава российского МИД выразил готовность помочь южнокорейскому бизнесу и частным лицам в России, если Сеул предоставит конкретные данные. Пак Чин обещал передать детали через нового посла РК в России Чан Хо Чжина.