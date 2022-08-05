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Первым южнокорейский орбитальный аппарат «Танури» направляется к Луне. Об этом сообщили 5 августа в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий РК. Ракета Falcon 9 с аппаратом «Танури» стартовала с мыса Канаверал в штате Флорида 4 августа в 19:08 по восточному времени США (8:08 утра 5 августа по корейскому времени). Достигнув высоты 1.656 километров, «Танури» отделился от ракеты и по низкоэнергетической, экономичной баллистической лунной траектории (BLT) направился сначала в сторону Солнца¸ после чего повернёт к Луне. За 4,5 месяца он преодолеет путь протяжённостью 1 млн 560 тыс. километров. Через час после запуска орбитального аппарата налажена связь с наземной станцией в австралийской Канберре. По команде, поступившей из Центра управления полётами при Корейском институте аэрокосмических исследований, были развёрнуты солнечные панели и началась выработка электроэнергии, необходимой для поддержания связи с Землёй и функционирования бортового компьютера. Температура устройств аппарата находится в пределах нормы. Задача «Танури», который будет находиться на орбите высотой 100 километров от поверхности Луны, состоит в том, чтобы в течение года измерять магнитную силу, гамма-лучи и другие характеристики лунной поверхности с помощью шести бортовых датчиков.