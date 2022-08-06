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Состоялся краткий контакт представителей Юга и Севера

Write: 2022-08-08 09:40:40Update: 2022-08-08 09:47:09

Состоялся краткий контакт представителей Юга и Севера

Photo : YONHAP News

4 августа на полях мероприятий АСЕАН в Пномпене состоялась краткая встреча министра иностранных дел РК Пак Чина с представителем КНДР при АСЕАН Ан Гван Илем. Как сообщил представитель южнокорейского МИД, контакт имел место в ходе официального ужина. Пак Чин отметил необходимость налаживания межкорейского диалога, выразив надежду на денуклеаризацию Корейского полуострова в интересах мира. Ан Гван Иль ответил, что для этого необходимы соответствующие условия. В тот день стороны дважды приветствовали друг друга, но обстоятельных бесед не было. На следующий день в интервью телерадиокомпании KBS Ан Гван Иль заявил, что не встречался с Пак Чином и не имеет таких планов. В рамках министерских заседаний АСЕАН Пак Чин жёстко осудил недружественные действия Пхеньяна, одновременно озвучив готовность Сеула оказать широкую экономическую помощь Северной Корее в случае отказа от ядерного оружия. 
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