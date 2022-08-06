Правительство РК представит новые меры по стабилизации экономики

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Правительство РК приняло решение представить новый пакет мер по стабилизации экономической ситуации в стране. Об этом было заявлено 8 августа в ходе заседания правительства по вопросам экономики. 9 августа планируется обнародовать план строительства 2,5 млн единиц жилья, который входил в число наиболее важных предвыборных обещаний президента Юн Сок Ёля. Вице-премьер по вопросам экономики Чху Гён Хо напомнил, что на финансовом рынке наблюдается чистый приток иностранных инвестиций, однако продолжается дестабилизация экспорта и инвестиций, сохраняется высокая инфляция. В этой связи было решено помочь бизнесу. Так, в целях решения проблемы нехватки трудовых ресурсов в судостроительной отрасли было решено активизировать привлечение в страну иностранных рабочих. Со следующего месяца планируется нанять до 9 тыс. иностранных рабочих. Помимо этого, власти намерены приступить к продаже невостребованных земель и зданий, принадлежащих госсектору, чтобы улучшить финансовое положение государства.