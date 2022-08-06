РК улучшает состояние медицины в Камбодже

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В Камбодже неразвита система медицинского обслуживания, и РК оказывает правительству этой страны всевозможную поддержку в решении данной проблемы. Так, южнокорейская сторона построила первую в Камбодже специализированную отоларингологическую клинику при Национальной больнице в Пномпене. Клиника оборудована точно так же, как аналогичные южнокорейские медицинские учреждения. Поэтому неудивительно, что у её дверей выстроилась большая очередь из пациентов. Национальная больница в Камбодже была открыта в 1910 году. За прошедшие годы комплекс сильно обветшал. Больных принимали в сложнейших условиях. Часто больных раком отправляли домой сразу после диагностирования заболевания из-за отсутствия возможностей для лечения. В 2018 году власти Камбоджи обратились к южнокорейскому правительству с просьбой провести модернизацию больницы. РК выделила на реализацию проекта около 8 млн долларов. Было принято решение снести ветхое здание и возвести на его месте современный пятиэтажный корпус, оснащённый современным оборудованием. Клиника принимает по 600 пациентов в день. Помимо поддержки в сфере медицинских услуг, правительство РК продвигает в Камбодже проекты по преподаванию корейского языка и развитию стартапов. В этом году официальная помощь развитию со стороны РК превысила 4 трлн вон (3 млрд долларов).