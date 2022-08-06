Уровень опасности в связи с сильными ливнями повышен до «серьёзного»

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9 августа с 1:00 ночи уровень опасности в связи с сильными ливнями, прошедшими на территории РК, повышен со второго («тревога») до третьего («серьёзного»). Решение принято накануне поздно вечером министерством административного управления и безопасности в ходе экстренного заседания, прошедшего под председательством премьер-министра Хан Док Су. Министр административного управления и безопасности Ли Сан Мин дал указание всем подчинённым ведомствам сосредоточиться на экстренных мерах по устранению последствий стихии. Дано распоряжение эвакуировать людей из районов, которые могут пострадать от обильных осадков, перекрыть районы, где произошло затопление дорог и существует опасность оползней. Министр распорядился принять экстренные меры по ликвидации последствий дождей на местах, а также приложить усилия для нормализации работы социальных объектов, в том числе, привлекая военных в случае необходимости.