В РК стартует акция Korea Grand Sale-Summer Special

Photo : KBS News

Министерство культуры, спорта и туризма, а также комитет «Посещение Кореи» с 10 по 31 августа проводят масштабную скидочную акцию для иностранных туристов Korea Grand Sale-Summer Special. Она нацелена на восстановление туристического рынка страны, пострадавшего от пандемии коронавируса. Акция проводится в «низкий сезон» туристической отрасли при участии частных компаний, занятых в сфере авиаперевозок, гостиничного бизнеса, шопинга и развлечений. Это крупнейшее подобное мероприятие. Оно проводится совместно с фестивалем скидок Seoul Festa, запланированным на период с 10 по 14 августа. В августе временно возобновлён безвизовый въезд в РК для жителей Японии, Тайваня и Макао. В этот период семь южнокорейских авиакомпаний предоставляют скидки до 92%, а крупные сети гостиниц Lotte Hotel и Shilla stay - до 72%. Ряд онлайн-площадок продают с большими скидками туристические путёвки, билеты на посещение популярных туристических достопримечательностей.