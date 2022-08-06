РК и Румыния обсуждают сотрудничество в энергетике

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Спикер Национального собрания РК Ким Чжин Пхё, находящийся с официальным визитом в Румынии, предложил местным властям трёхсторонний формат сотрудничества по проекту строительства АЭС. Формат подразумевает участие Румынии, РК и США. В ходе состоявшейся 8 августа встречи с представителями румынского правительства и государственной электроэнергетической компании Nuclearelectrica он отметил, что в условиях кризиса румынские власти продвигают политику энергетической независимости. Власти Румынии планируют модернизировать АЭС в Чернаводэ, построить в данном районе два ядерных реактора средней мощности и станцию из шести модулей малых атомных реакторов. Общая стоимость проекта оценивается в 11 трлн вон (9 млрд долларов). Глава государственной энергетической компании Космин Гита выразил надежду на тесное сотрудничество в ядерно-энергетическом секторе с РК, отметив, что Сеул является стратегическим партнёром Бухареста.