Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

РК и Румыния обсуждают сотрудничество в энергетике

Write: 2022-08-09 13:31:59Update: 2022-08-09 13:51:44

РК и Румыния обсуждают сотрудничество в энергетике

Photo : YONHAP News

Спикер Национального собрания РК Ким Чжин Пхё, находящийся с официальным визитом в Румынии, предложил местным властям трёхсторонний формат сотрудничества по проекту строительства АЭС. Формат подразумевает участие Румынии, РК и США. В ходе состоявшейся 8 августа встречи с представителями румынского правительства и государственной электроэнергетической компании Nuclearelectrica он отметил, что в условиях кризиса румынские власти продвигают политику энергетической независимости. Власти Румынии планируют модернизировать АЭС в Чернаводэ, построить в данном районе два ядерных реактора средней мощности и станцию из шести модулей малых атомных реакторов. Общая стоимость проекта оценивается в 11 трлн вон (9 млрд долларов).  Глава государственной энергетической компании Космин Гита выразил надежду на тесное сотрудничество в ядерно-энергетическом секторе с РК, отметив, что Сеул является стратегическим партнёром Бухареста.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >