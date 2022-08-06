Снижение возраста поступления детей в школу – сложная задача

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Реализация плана снижения возраста поступления детей в начальную школу с шести до пяти лет в настоящий момент представляется сложной задачей. Об этом заявил замминистра образования Чан Сан Юн, выступая 9 августа на заслушивании отчётов глав правительственных учреждений в парламентском комитете по вопросам образования. По его словам, данный проект являлся частью мер по укреплению ответственности государства в сфере образования и воспитания детей. Вместе с тем правительство не намерено настаивать на снижении возраста поступления детей в школу. Он сказал также, что при обнародовании данной инициативы возникло недопонимание, поскольку многие посчитали, она уже утверждена. Министерство пыталось исправить ситуацию, но без особого успеха. Чан Сан Юн заявил, что впредь правительство будет проводить опросы населения и экспертов по различным законопроектам, нацеленным на укрепление роли государства в сфере образования.