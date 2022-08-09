Из-за рекордных осадков 16 человек погибли и пропали без вести

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16 человек погибли и пропали без вести в результате рекордных дождей, которые обрушились на Сеул, центральные и восточные регионы РК. По данным Корейской метеорологической администрации, с 8 августа до утра 10 августа в Сеуле выпало в общей сложности 525 миллиметров осадков. Подтверждена гибель девяти человек, в том числе, пяти человек в Сеуле, трёх в провинции Кёнгидо и одного в провинции Канвондо. Семь человек числятся пропавшими без вести, в том числе, четверо в Сеуле и трое в провинции Кёнгидо. 17 человек получили ранения и обратились за медицинской помощью. Затоплены 2.676 жилых домов и других построек, большинство из них в Сеуле. Около 570 человек из 398 домохозяйств в столичном регионе размещены в школах и других общественных зданиях. Их дома не подлежат восстановлению. Ещё 1.253 человека из 724 домохозяйств эвакуированы временно. Ливни вывели из строя ряд общественных объектов, были временно затоплены шесть участков железных дорог в столичном регионе, что привело к приостановке движения. По состоянию на утро 10 августа, работа общественного транспорта полностью восстановлена. В полном объёме возобновлено движение по скоростному шоссе Сеул-Пусан. Между тем, ряд участков скоростных автомагистралей в Сеуле пока закрыты. Корейская метеорологическая администрация отменила предупреждение о ливнях в столичном регионе, но сохранило его для провинций Чхунчхондо. Там прогнозируются осадки интенсивностью от 50 до 80 мм в час.