Уровень занятости населения в РК продолжает расти

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По состоянию на конец июля текущего года, численность занятого населения составила в РК 28 млн 475 тыс. человек. Это на 826 тыс. человек больше, чем в июле прошлого года. Нынешний рост за июль является максимальным за последние 22 года, сообщает Национальное статистическое управление. Рост занятости продолжается на протяжении 17 месяцев подряд, но его темпы снижаются второй месяц подряд. Прирост рабочих мест отмечен в обрабатывающей промышленности за счёт роста производства полупроводников и нормализации ситуации в экспортной отрасли. Также сообщается о росте занятости в сферах здравоохранения и социального обеспечения, информационно-коммуникационных услуг, сельского хозяйства, научно-технологичных услуг, гостиничном и ресторанном бизнесе. Уровень занятости вырос на 1,6% в годовом исчислении, составив 62,9% трудоспособного населения. Безработица сократилась на 0,3% до 2,9% трудоспособного населения. Численность экономически неактивного населения, то есть, тех, кто не работает и не ищет работу, а также не входящих в состав рабочей силы, составила 15 млн 947 тыс. человек. Это на 575 тыс. человек меньше, чем годом ранее. Число постоянных работников выросло на 895 тыс. человек. Количество временных работников сократилось на 52 тыс. человек, подёнщиков – на 77 тыс. человек.