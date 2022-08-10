РК и Китай договорились вместе преодолевать новые вызовы

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9 августа в Циндао провинции Шаньдун состоялись переговоры министров иностранных дел РК и Китая Пак Чина и Ван И. Как сообщили в южнокорейском МИД, в ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения, нормализация цепочек поставок, ситуация на Корейском полуострове и другие актуальные вопросы. Глава южнокорейского МИД уведомил своего китайского коллегу о решении Сеула принять участие в предварительном заседании полупроводникового альянса Chip 4, возглавляемого Вашингтоном. Он дал понять, что данное решение принято исключительно с учётом национальных интересов и не направлено против какой-либо конкретной страны. Ван И согласился с тем, что Сеул и Пекин должны выстраивать стабильные цепочки поставок в духе взаимной выгоды и не вмешиваться во внутренние дела друг друга. В свою очередь, Пак Чин отметил, что РК и Китай как «стратегические партнёры по сотрудничеству» должны вместе преодолевать новые вызовы. Он призвал Китай сыграть конструктивную роль в том, чтобы убедить Пхеньян сделать выбор в пользу диалога, а не провокаций. Пак Чин также выразил надежду на то, что две соседние страны будут сотрудничать на основе универсальных ценностей, таких как свобода, мир и процветание. Участники переговоров согласились с тем, что споры по поводу систем противоракетной обороны США (THAAD), размещённых в РК, не должны мешать отношениям между Сеулом и Пекином.