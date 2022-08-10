В РК обратили внимание на безопасность иностранных рабочих

С 10 августа министерство труда и занятости РК проводит проверку полутора тысяч объектов с высокой степенью опасности, на которых работают иностранные рабочие, на предмет выполнения правил техники безопасности. Ранее были начаты проверки соблюдения мер предотвращения падений с высоты и придавливания, а также использования средств личной безопасности на производстве. Власти представили иностранным рабочим мобильное приложение по безопасности на производстве, в котором информация изложена на 13 языках, включая китайский, тайский, вьетнамский и филиппинский. Приложение разработано министерством труда и Корейским агентством по охране труда и технике безопасности. Представители министерства призвали работодателей активно использовать это приложение при ознакомлении иностранцев с техникой безопасности.