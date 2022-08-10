В РК растёт число женщин-руководителей

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По состоянию на первый квартал текущего года, 399 женщин занимали руководящие должности в ста крупнейших южнокорейских компаниях. Это на 23,9% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает компания Unicor search, занятая в сфере подбора кадров. В этом году на долю женщин пришлись 5,6% общего числа должностных лиц в указанных компаниях. В 2013 году руководящие должности занимали лишь 114 женщин. Ситуация с наймом женщин на руководящие посты высшего звена постепенно улучшается, но барьеры для их продвижения всё ещё существуют. Только в 70 из ста крупнейших компаний страны женщины занимают руководящие посты. Компании, в которых руководителей-женщин нет, в основном относятся к сферам судостроения, морских перевозок, машиностроения и металлургии. Лидером по количеству женщин-руководителей является компания Samsung Electronics – 65 человек. Далее следуют CJ CheilJedang, Naver, Hyundai Motor, Lotte Shopping, Amorepacific, Samsung SDS, LG Electronics, KT и LG Chem. Между тем, только 5 женщин входят в советы директоров компаний. С августа этого года вступил в силу закон, обязывающий включать минимум одну женщину в состав советов директоров компаний с капиталом более 2 трлн вон (1,5 млрд долларов).