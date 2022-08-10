РК и США сотрудничают в противодействии киберугрозам Пхеньяна

9 августа в Вашингтоне состоялось первое заседание южнокорейско-американской рабочей группы по противодействию северокорейским киберугрозам. Мероприятие было организовано в рамках договорённостей о расширении сотрудничества по этому вопросу, достигнутых в ходе двустороннего саммита в мае. Делегации на заседании возглавляли заместитель спецпредставителя РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Тхэ У и заместитель спецпредставителя США по Северной Корее Джон Пак. В обсуждении участвовали представители заинтересованных ведомств двух стран. Стороны сошлись во мнении о важности работы по пресечению попыток Пхеньяна получить средства на развитие ядерной и ракетной программ за счёт добычи криптовалюты с помощью хакерских атак и использования за рубежом труда своих специалистов по информационным технологиям. Был принят план тесного сотрудничества по противодействию незаконной активности Пхеньяна в киберпространстве. Второе заседание решено провести в Сеуле в этом году.