Президент РК извинился за неудобства, вызванные стихией

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Президент РК Юн Сок Ёль от лица правительства извинился перед жителями страны за неудобства, вызванные стихийным бедствием. Выступая 10 августа на специальном правительственном совещании, он выразил сожаление в связи с тем, что рекордные дожди, которые обрушились на ряд регионов страны, привели к жертвам. Глава государства отметил, что подобные аномальные природные явления не исключены и в будущем. Это требует принятии базовых мер по предотвращению материального ущерба и жертв среди населения. Он отметил наличие проблемы быстрого скопления воды в районах, находящихся в низинах, которая неизбежно приводит к прямому ущербу жителям, проживающим на цокольных этажах. Президент призвал активно использовать новейшие технологии для постоянного наблюдения за уровнем воды и создания системы оперативного предупреждения об экстренных ситуациях. Юн Сок Ёль призвал вернуться к проекту создания сети водоотводных туннелей для предотвращения затопления, который в прошлом прорабатывался столичной мэрией.