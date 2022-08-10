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В мире

РК предоставила Мексике вакцину от COVID-19 для детей

Write: 2022-08-11 10:24:54Update: 2022-08-11 11:20:37

РК предоставила Мексике вакцину от COVID-19 для детей

Photo : KBS News

РК предоставила Мексике 804 тысячи доз вакцины от COVID-19, предназначенной для детей. Церемония передачи состоялась 10 августа в Мехико при участии посла РК Со Чжон Ина, замминистра иностранных дел Мексики Кармен Морено Тоскано и посла Мексики в РК Бруно Фигероа. Договорённость о поставках вакцины была достигнута в ходе состоявшейся в июле встречи министров иностранных дел двух стран. Первая партия из 288 тыс. доз была доставлена 3 августа, остальные 516 тыс. доз доставлены 10 августа. Со Чжон Ин отметил, что в прошлом году южнокорейская сторона отправила в Мексику препарат от рака для детей. Кармен Морено Тоскано выразила глубокую благодарность за предоставленную помощь. В настоящее время РК и Мексика обсуждают возможность заключения договора о сотрудничестве в сфере здравоохранения. В этом году исполняется 60 лет с момента установления дипотношений между двумя странами. 
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