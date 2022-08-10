Ряд пострадавших районов могут быть объявлены зонами бедствия

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Правительство и правящая партия могут объявить ряд районов, пострадавших от рекордных ливней, зонами бедствия. Кроме того, будет создана специальная группа в составе представителей правительства и местных органов власти по проверке водоотводных сооружений, чтобы подготовиться к будущим стихийным бедствиям. Такое решение было принято в ходе экстренного совещания, состоявшегося 10 августа в Национальном собрании. По словам пресс-секретаря парламентской фракции правящей партии Сила народа Пак Хён Су, приоритетными задачами являются восстановление затопленных районов и помощь пострадавшим. В этой связи министерство планирования и финансов приняло решение об оказании срочной помощи пострадавшим, не дожидаясь составления плана ликвидации последствий стихийного бедствия. Участники совещания отметили необходимость срочного строительства мощных водоотводных сооружений в сеульском муниципальном округе Каннам-гу.