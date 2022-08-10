В Сеуле будет запрещено проживание в подвальных помещениях

Photo : YONHAP News

Мэрия Сеула намерена запретить использование подвальных и полуподвальных помещений под жильё. Соответствующий пакет мер был опубликован 10 августа. Согласно 11 статье действующего закона о строительстве, государство может не выдать разрешение на устройство квартир ниже уровня земли. Однако данная процедура носит рекомендательный характер. Данная статья вступила в силу в 2012 году, после чего в Сеуле построены 40 тыс. единиц жилья на подвальных этажах. Мэрия Сеула намерена обсудить данный вопрос с правительством, чтобы прекратить подобную практику в интересах безопасности жителей. Дело в том, что в результате дождей многие подвалы оказались затоплены, имеются погибшие. На этой неделе мэрия Сеула планирует направить администрациям муниципальных округов предписания о запрете на использование подвальных этажей в новых зданиях в качестве жилых помещений. В срок от 10 до 20 лет планируется запретить проживание в подвальных и полуподвальных помещениях в уже построенных зданиях. С этой целью власти Сеула будут сотрудничать с владельцами зданий и застройщиками, предлагая взамен различные льготы. В настоящий момент в Сеуле зарегистрированы 200 тыс. единиц жилья в подвалах и полуподвалах. Это 5% всего столичного жилого фонда.