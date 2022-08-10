Правительство поможет жителям страны отметить праздник Чхусок

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Правительство поможет жителям страны отметить осенний праздник урожая и поминовения предков Чхусок, обеспечив поставки наиболее востребованных продуктов. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 11 августа на экономическом совещании. Он добавил, что власти помогут в ликвидации последствий сильных дождей, чтобы не допустить роста цен на сельскохозяйственную продукцию. По словам главы государства, правительство приложит все возможные усилия, чтобы жители страны достойно отметили праздник в семейном кругу. Особое внимание будет уделено представителям уязвимых слоёв общества, в числе которых дети, одинокие пенсионеры и инвалиды. В период празднования Чхусок правительство намерено поставить на рынок рекордный объём сельхозпродукции. Всего за счёт резервов и импорта планируется поставить 230 тыс. тонн продукции 20-ти наименований наиболее востребованных продуктов. Решено также предоставить населению скидочные купоны на общую сумму 65 млрд вон (50 млн долларов). Власти намерены снизить цены на востребованные продукты до уровня празднования Чхусок в прошлом году. В целях предотвращения сбоев в их доставке в магазины временно снимаются ограничения на передвижение грузового транспорта в городах.