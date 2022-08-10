Американский закон CHIP-plus окажет неоднозначное влияние на РК

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10 августа президент США Джо Байден подписал закон о поддержке производства полупроводников (CHIP-plus) на сумму 280 млрд долларов. Ранее южнокорейская компания Samsung Electronics, которая строит в Техасе завод по производству полупроводников, получила от местных властей налоговые льготы на 20 лет объёмом более 1 млрд долларов. Вышеуказанный закон может дать ещё больше льгот. Ожидается, что в список получателей поддержки войдёт ещё один южнокорейский производитель полупроводников SK Hynix. Он тоже планирует строительство производственных объектов в США. Между тем, закон CHIP-plus может оказать негативное влияние на южнокорейские компании. В соответствии с ним, в течение 10 лет после получении поддержки правительства США вводятся ограничения на инвестиции в Китае. В случае с системными полупроводниками нельзя будет инвестировать в новейшие технологии, превышающие уровень 28-нм технологического процесса. По чипам памяти министерство торговли США подготовит отдельные критерии. В результате заводы Samsung Electronics и SK Hynix в Китае не смогут расширить свои производственные мощности. Помимо этого, США могут ограничить экспорт в Китай полупроводникового оборудования. В этом случае полупроводниковые компании РК, работающие в Китае, не смогут ввезти американское оборудование.