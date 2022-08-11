Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В мире

США обеспокоены возможностью проведения Пхеньяном ядерного испытания

Write: 2022-08-12 10:37:09Update: 2022-08-12 10:47:46

США обеспокоены возможностью проведения Пхеньяном ядерного испытания

Photo : YONHAP News

США вместе с союзниками готовятся ко всем непредвиденным обстоятельствам на фоне признаков подготовки Пхеньяна к проведению седьмых по счёту ядерных испытаний. Об этом заявил 11 августа в ходе телефонного брифинга представитель госдепартамента США Ведант Патель. Он отметил, что на северокорейском ядерном полигоне в Пхунгери провинции Хамгён-Пукто ведётся соответствующая подготовка. Кроме того, о подготовке к ядерным испытаниям говорится в публичных заявлениях Севера. Седьмое ядерное испытание создаст серьёзную угрозу безопасности в регионе,- добавил представитель госдепартамента. Он напомнил, что Вашингтон продолжает поддерживать предоставление вакцин Северной Корее для борьбы с COVID-19, призвав Пхеньян сотрудничать с международными организациями. Комментируя заявления Китая по поводу систем противоракетной обороны THAAD, развёрнутых в РК, Ведант Патель заявил, что Вашингтон и Сеул приняли решение о развёртывании THAAD в качестве оборонительной меры для защиты РК и её народа. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >