США обеспокоены возможностью проведения Пхеньяном ядерного испытания

Photo : YONHAP News

США вместе с союзниками готовятся ко всем непредвиденным обстоятельствам на фоне признаков подготовки Пхеньяна к проведению седьмых по счёту ядерных испытаний. Об этом заявил 11 августа в ходе телефонного брифинга представитель госдепартамента США Ведант Патель. Он отметил, что на северокорейском ядерном полигоне в Пхунгери провинции Хамгён-Пукто ведётся соответствующая подготовка. Кроме того, о подготовке к ядерным испытаниям говорится в публичных заявлениях Севера. Седьмое ядерное испытание создаст серьёзную угрозу безопасности в регионе,- добавил представитель госдепартамента. Он напомнил, что Вашингтон продолжает поддерживать предоставление вакцин Северной Корее для борьбы с COVID-19, призвав Пхеньян сотрудничать с международными организациями. Комментируя заявления Китая по поводу систем противоракетной обороны THAAD, развёрнутых в РК, Ведант Патель заявил, что Вашингтон и Сеул приняли решение о развёртывании THAAD в качестве оборонительной меры для защиты РК и её народа.