12 августа будет оглашён список подлежащих специальной амнистии

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12 августа правительство РК объявит список подпадающих под специальную амнистию по случаю 77-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства. Он будет утверждён на заседании кабинета министров. Известно, что правительство намерено исключить политиков из числа освобождаемых. Таким образом, амнистия, скорее всего, не затронет бывшего президента страны Ли Мён Бака и бывшего губернатора провинции Кёнсан-Намдо Ким Гён Су. Ранее президент Юн Сок Ёль неоднократно затрагивал тему возможного освобождения Ли Мён Бака. Однако, учитывая низкий рейтинг действующего президента и общественное мнение, освобождение непопулярного экс-президента может ещё больше ухудшить положение Юн Сок Ёля. Ожидается, что будут амнистированы ряд руководителей крупнейших компаний страны, в том числе, глава Samsung Electronics Ли Чжэ Ён и президент Lotte Group Син Дон Бин. Судя по всему, в администрации президента считают оправданным помилование крупных бизнесменов в интересах экономики.