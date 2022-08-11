Президент РК встретился с генсеком ООН

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12 августа в Сеуле состоялась встреча президента РК Юн Сок Ёля и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В ходе совместного обеда Гутерриш выразил поддержку денуклеаризации Северной Кореи. Он сказал, что эта цель имеет важное значение для обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе. Антониу Гутерриш также заявил, что ООН сохраняет тесные отношения с южнокорейским правительством. Он выразил благодарность РК за образцовое участие в деятельности ООН, отметив её вклад в развитие мирового сообщества по разным направлениям, в том числе, в вопросах защиты мира, прав человека, решения проблемы изменения климата. Гутерриш выразил соболезнования семьями жертв наводнений, вызванных рекордными ливнями. В свою очередь, президент Юн Сок Ёль отметил заслуги генсека ООН в разрешении сложных проблем мирового сообщества. Антониу Гуттериш прибыл в РК 11 августа. До этого он посетил Японию и Монголию.