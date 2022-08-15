Делегация конгрессменов США прибыла на Тайвань

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Делегация из пяти американских конгрессменов во главе с сенатором Эдом Марки прибыла 14 августа на Тайвань. По информации Американского института на Тайване, который выполняет функции диппредставительства США, в ходе двухдневного визита конгрессмены встретятся с представителями властей Тайваня. Будут обсуждаться двусторонние отношения Вашингтона и Тайбэя, региональная безопасность, торговля и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавней поездки туда спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. После протестов Пекина, администрация США заявила о неотступности от политики одного Китая. Тем временем, вооружённые силы КНР проводят учения у берегов Тайваня. В частности, 14 августа оборонное ведомство Тайваня зафиксировало в Тайваньском проливе шесть кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая и 22 военных самолёта. При этом утверждается, что так называемую срединную линию Тайваньского пролива пересекали не менее 10 самолётов. Тайваньские военные в ответ подняли в воздух истребители и развернули зенитные ракетные комплексы.