Военные РК и США отрабатывают действия в кризисных ситуациях

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С 16 по 19 августа южнокорейские и американские военные проводят учения по отработке действий в кризисных ситуациях. Они представляют собой предварительный этап крупномасштабных комбинированных учений Ulchi Freedom Shield, которые будут проходить с 22 августа по 1 сентября. С помощью компьютерного моделирования союзники выработают программу действий, направленных на то, чтобы не допустить перерастания кризисной ситуации в полноценные военные действия. Как подчеркнули в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, учения носят оборонительный характер, будучи направлены на укрепление боеготовности союзников. Кроме того, они должны обеспечить условия для стабильного продвижения к передаче Сеулу оперативного управления своими войсками в военное время. В этом году в ходе Ulchi Freedom Shield союзники планируют провести ряд полевых учений, включая стрелковые. Тем временем, на прошлой неделе РК, США и Япония провели учения по противоракетной обороне в водах близ Гавайских островов. Северная Корея постоянно подвергает критике любые совместные военные учения РК и США, рассматривая их в качестве угрозы собственной безопасности. Пхеньян неоднократно предупреждал о неких действиях в ответ на совместные манёвры южнокорейских и американских военных. Эксперты допускают, что северокорейская сторона может провести ядерные или ракетные испытания.