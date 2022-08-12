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Политика

Опрос KBS: Рейтинг президента РК Юн Сок Ёля 28%

Write: 2022-08-16 10:47:27Update: 2022-08-16 14:03:54

Опрос KBS: Рейтинг президента РК Юн Сок Ёля 28%

Photo : YONHAP News

В преддверии ста дней с момента вступления Юн Сок Ёля на пост президента страны лишь 28% южнокорейцев положительно оценивают его работу, а 67% не удовлетворены его деятельностью. Такими стали результаты опроса, проведённого с 12 по 14 августа агентством Hankook Research по заказу телерадиокомпании KBS среди тысячи взрослых жителей страны. 59,3% респондентов считают, что в течение всех пяти лет пребывания в должности Юн Сок Ёль будет плохо справляться со своими обязанностями. Это более чем на 17% превышает аналогичный показатель предыдущего опроса, проводившегося в мае. Положительную оценку дали 37,6%. Большинство респондентов отрицательно оценивают противовирусные меры правительства. Участники опроса считают, что администрация Юн Сок Ёля в первую очередь должна сосредоточиться на экономическом росте, создании рабочих мест, борьбе с инфляцией и стабилизации рынка жилья. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. С подробностями можно ознакомиться на сайте телерадиокомпании KBS. 
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