В РК второй день менее ста тысяч новых случаев COVID-19

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Число новых случаев COVID-19 в РК составляет менее ста тысяч второй день подряд, но число тяжелобольных пациентов достигло четырёхмесячного максимума. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 15 августа в стране зарегистрированы 84.128 новых случаев COVID-19. Это на 22.050 случаев больше, чем в предыдущий день, но вдвое меньше, чем неделю назад. 463 инфицированных выявлены на карантинных пунктах при въезде в страну. По мнению карантинных властей, сокращение числа подтверждённых случаев инфекции связано исключительно с сокращением объёмов тестирования в выходные дни. Эксперты считают, что из-за значительного количества не выявленных случаев спад темпов распространения вируса будет незначительным. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 563 человека, что на 42 человека больше, чем в предыдущий день. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 37 человек. Коэффициент смертности составляет 0,12%.