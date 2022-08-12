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В Корее

В РК второй день менее ста тысяч новых случаев COVID-19

Write: 2022-08-16 11:01:56Update: 2022-08-16 13:32:45

В РК второй день менее ста тысяч новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

Число новых случаев COVID-19 в РК составляет менее ста тысяч второй день подряд, но число тяжелобольных пациентов достигло четырёхмесячного максимума. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 15 августа в стране зарегистрированы 84.128 новых случаев COVID-19. Это на 22.050 случаев больше, чем в предыдущий день, но вдвое меньше, чем неделю назад. 463 инфицированных выявлены на карантинных пунктах при въезде в страну. По мнению карантинных властей, сокращение числа подтверждённых случаев инфекции связано исключительно с сокращением объёмов тестирования в выходные дни. Эксперты считают, что из-за значительного количества не выявленных случаев спад темпов распространения вируса будет незначительным. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 563 человека, что на 42 человека больше, чем в предыдущий день. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 37 человек. Коэффициент смертности составляет 0,12%. 
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