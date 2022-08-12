В РК сожалеют по поводу действий руководства Японии

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Правительство РК выражает «глубокое разочарование и сожаление» в связи с тем, что 15 августа руководители Японии посетили храм Ясукуни, который является символом японского милитаризма, или направили ему подношения. Об этом говорится в заявлении МИД РК. Премьер-министр Японии Фумио Кисида направил ритуальное подношение храму, а два министра посетили храм в тот же день, когда президент РК Юн Сок Ёль заявил о необходимости улучшить отношения с Японией. Южнокорейский лидер отметил, что Сеул и Токио должны способствовать миру и процветанию, сотрудничая в экономике, безопасности, социальной и культурной сферах. Представитель внешнеполитического ведомства призвал представителей японского правительства своими действиями продемонстрировать искреннее сожаление по поводу ошибок, допущенных Японией в прошлом.