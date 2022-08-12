В Сеуле проходит встреча военных РК и США в рамках KIDD

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16-17 августа в Сеуле проходит 21-я встреча представителей оборонных ведомств РК и США в рамках диалога о совместной обороне (KIDD). Делегации двух стран возглавляют замминистра обороны РК по политическим вопросам Хо Тхэ Гын и заместитель помощника министра обороны США по Восточной Азии Сиддхарт Моханда. Участники встречи обсуждают вопросы реализации договорённостей, достигнутых в ходе южнокорейско-американского саммита в мае и двух встреч министров обороны, а также повестку предстоящего южнокорейско-американского консультативного совещания по вопросам совместной безопасности (SCM). Кроме того, они затронут вопросы сотрудничества в целях сдерживания северокорейской ракетной и ядерной угроз, сотрудничества РК, США и Японии в сфере безопасности, нормализации работы комплексов противоракетной обороны THAAD. Результаты нынешней встречи будут отражены в ходе запланированного на сентябрь заседания Совета стратегии расширенного сдерживания (EDSCG) и консультативного совещания по вопросам совместной безопасности (SCM), которое состоится в октябре.