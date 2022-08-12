Компании РК - за экономическое сотрудничество с Японией

Более половины южнокорейских компаний выступают за развитие экономического сотрудничества и улучшение отношений между РК и Японией. Об этом свидетельствуют результаты опроса 207 компаний с персоналом более 30 человек, проведённого с 27 июля по 2 августа агентством Global Research по заказу Корейской федерации работодателей. За поиск путей разрешения двусторонних споров и развитие экономического сотрудничества высказались 57% респондентов. Более половины компаний считают, что стороны должны сосредоточиться на взаимодействии в рамках крупных многосторонних торговых соглашений, в числе которых Региональное всеобъемлющее экономическое партнёрство (RCEP) и Индо-Тихоокеанская экономическая структура (IPEF). Более трети компаний выражают надежды на то, что улучшение двусторонних отношений окажет положительное влияние на улучшение инвестиционных настроений и создание новых рабочих мест.