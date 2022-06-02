В 2023-2027 гг. за счёт государства будут построены 2,7 млн квартир

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16 августа правительство РК представило план улучшения жилищных условий населения, в соответствии с которым в течение ближайших пяти лет планируется построить за счёт государства 2 млн 700 тыс. единиц жилья. Это первый пакет мер администрации Юн Сок Ёля по решению жилищной проблемы. По данным министерства сухопутных территорий и транспорта, в период с 2023 по 2027 год в столичном регионе будут построены 1 млн 580 тыс., а в регионах - 1 млн 120 тыс. квартир. В рамках проектов реновации и реконструкции будут построены 520 тыс. единиц жилья, за счёт строительства на государственных землях, в том числе при развитии городов-спутников - 880 тыс. В рамках частных проектов планируется построить 1 млн 300 тыс. квартир. Участки под строительство новых домов начнут выделяться в октябре, после чего будет принят комплекс мер по содействию реконструкции старых многоквартирных домов. В частности, будут реконструированы города Пундан и Ильсан в столичном регионе, построенные более 30 лет назад. Власти намерены увеличить строительство жилья в наиболее востребованных городских районах. Молодожёны и те, кто планирует приобрести жильё впервые, получат возможность купить недвижимость по цене ниже 70% её рыночной стоимости. Им предоставят ипотечный кредит более чем на 40 лет под низкие проценты. Помимо этого, вводится система, которая позволит до 10 лет жить в доме на условиях аренды, после чего можно решить вопрос о его выкупе. Жителям подвальных этажей будет оказана помощь в переезде в благоустроенные квартиры.