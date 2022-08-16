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Политика

Президент РК Юн Сок Ёль встретился с Биллом Гейтсом

Write: 2022-08-17 10:19:14Update: 2022-08-17 10:39:07

Президент РК Юн Сок Ёль встретился с Биллом Гейтсом

Photo : YONHAP News

16 августа в Сеуле состоялась встреча президента РК Юн Сок Ёля и американского предпринимателя, одного из создателей корпорации Microsoft Билла Гейтса. Южнокорейский лидер в ходе встречи выразил желание установить отношения сотрудничества с Фондом Билла и Мелинды Гейтс в целях разработки высококачественных биомедицинских технологий. Он рассказал об успешной работе южнокорейской компании SK Bioscience над вакциной от коронавируса. Ожидается, что новая вакцина будет широко использоваться для профилактики инфекционных заболеваний в развивающихся странах,- отметил Юн Сок Ёль. Билл Гейтс высоко оценил внимание южнокорейских властей к инновациям в области биотехнологий. По его мнению, такая позиция поможет созданию новых рабочих мест и улучшит жизнь граждан как развивающихся, так и развитых стран. 
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