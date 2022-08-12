В РК продолжится рост импортных цен на зерновые

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Во втором полугодии в РК ожидается сохранение роста импортных цен на зерновые культуры и продукты питания местного производства. Как сообщили в Корейском институте экономики сельского хозяйства, в третьем квартале цены на импортные зерновые вырастут на 16% по сравнению со вторым кварталом. Это усилит опасения по поводу дальнейшего роста инфляции. Институт прогнозирует, что импортные цены на зерно в четвёртом квартале снизятся по сравнению с третьим кварталом, но все равно останутся выше, чем во втором квартале. Мировые цены оказывают влияние на импортные цены в РК с задержкой от трёх до шести месяцев. Учитывая, что затраты на сырьё составляют до 78% производственных затрат отечественных производителей продуктов питания, эксперты института полагают, что рост цен на импортное зерно приведёт к увеличению производственных затрат и, в конечном итоге, к росту потребительских цен. Производители и дистрибьюторы макаронных изделий, в том числе, лапши быстрого приготовления рамён, кондитерских изделий, пиццы и гамбургеров могут пострадать в первую очередь от роста цен на импортное зерно.