В первой половине этого года крупнейшие компании РК увеличили прибыль. На это указывают результаты анализа данных 337 компаний, входящих в 500 крупнейших в стране, проведённого агентством CEO Score. Продажи указанных компаний выросли на 27,9% в годовом исчислении, составив 1 трлн 252 млрд долларов. Рост продаж отмечен в 19 из 20 учитываемых отраслей. Наибольшее увеличение показателей зарегистрировано в финансовой области, нефтехимии, сфере информационных технологий и электроники, автомобилестроении и производстве запчастей. Снижение отмечено только в коммуникационной сфере на 1,6%. Операционная прибыль профильных компаний увеличилась на 7,5%. Наибольший рост операционной прибыли отмечен в сфере информационных технологий и электроники.