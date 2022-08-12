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Экономика

Крупнейшие компании РК увеличили прибыль

Write: 2022-08-17 13:53:48Update: 2022-08-17 15:13:40

Крупнейшие компании РК увеличили прибыль

В первой половине этого года крупнейшие компании РК увеличили прибыль. На это указывают результаты анализа данных 337 компаний, входящих в 500 крупнейших в стране, проведённого агентством CEO Score. Продажи указанных компаний выросли на 27,9% в годовом исчислении, составив 1 трлн 252 млрд долларов. Рост продаж отмечен в 19 из 20 учитываемых отраслей. Наибольшее увеличение показателей зарегистрировано в финансовой области, нефтехимии, сфере информационных технологий и  электроники, автомобилестроении и производстве запчастей. Снижение отмечено только в коммуникационной сфере на 1,6%. Операционная прибыль профильных компаний увеличилась на 7,5%. Наибольший рост операционной прибыли отмечен в сфере информационных технологий и электроники. 
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