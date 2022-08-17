Юн Сок Ёль: Для правительства народ - начало, направление и цель работы

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Для правительства народ является главным началом, направлением и целью работы. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 17 августа на пресс-конференции по случаю ста дней пребывания на посту главы государства. Он обещал следовать воле народа, признав неоднозначную оценку народом результатов работы его администрации. Юн Сок Ёль заявил, что будет уделять больше внимания мнению народа. Он обещал тщательно обдумать содержание и направления политики, выявив проблемы, вызвавшие недовольство граждан. Президент дал понять, что он не планирует обновлять правительство, но частично изменит структуру и функции своей администрации. Он обещал продолжить практику кратких встреч с журналистами по пути на работу в рамках формирования новой культуры президентской работы. Помимо этого, глава государства обещал помочь Северной Корее нормализовать отношения с США, если Пхеньян прекратит реализацию ядерной программы и сократит вооружения. Он отметил, что не хочет силовой смены режима в Пхеньяне, подчеркнув, что самым важным является мир на Корейском полуострове. При этом переговоры между Сеулом и Пхеньяном должны иметь практическое значение для безопасности в Северо-Восточной Азии, их не следует проводить ради демонстрации политического процесса. Коснувшись проблемы жертв принудительной трудовой мобилизации корейцев в период японского колониального господства, президент заявил, что правительство вырабатывает меры, которые помогут жертвам получить компенсации. При этом не будет нанесён ущерб экономическим интересам японских компаний. Говоря о реформировании рынка труда, которое относится к числу приоритетных задач правительства, Юн Сок Ёль заявил, что сегодня структура трудового законодательства меняется в интересах четвёртой промышленной революции. Структура трудовых ресурсов должна быть более гибкой, учитывая реальный спрос.