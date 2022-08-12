В РК смягчаются правила работы беспилотных такси

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Во втором полугодии в определённых районах страны могут начать работу беспилотные такси. 17 августа министерство сухопутных территорий и транспорта представило на своём сайте услугу подачи заявки на коммерческие пассажирские перевозки беспилотными такси. В настоящий момент в тестовом режиме их применение допускается в 14 районах. В шести из них такие услуги предоставляют девять профильных компаний, наладив движение беспилотных такси по определённым маршрутам. Однако теперь их деятельность, судя по всему, будет разрешена в пределах районов, не ограничиваясь конкретными маршрутами. Перед подачей заявки и рабочего плана заявитель должен осуществить пробные поездки беспилотного такси в указанном районе в течение 30 дней. При этом эксперты должны оценить корректность функционала такого такси и степень безопасности пассажиров. В министерстве заявили о планах продолжить политику активной поддержки профильных компаний, чтобы обеспечить укрепление их конкурентоспособности на мировом рынке.