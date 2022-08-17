США не комментируют запуск Пхеньяном крылатых ракет

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Официальный Вашингтон воздержался от комментариев по поводу осуществлённого 17 августа Пхеньяном запуска двух крылатых ракет. Выступая в тот же день на пресс-конференции в госдепартаменте, его представитель Нед Прайс лишь напомнил, что США по-прежнему сосредоточены на тесной координации действий со своими союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе, включая РК и Японию, для достижения конечной цели - полной денуклеаризации Корейского полуострова. Такая сдержанность объясняется тем, что резолюции Совета Безопасности ООН запрещают Пхеньяну запуски баллистических ракет, но не ограничивают операции с ракетами других типов. Нед Прайс отметил, что недавние запуски Пхеньяном баллистических ракет представляют собой очевидную угрозу миру и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами. Он добавил, что действие американских санкций в отношении Северной Кореи продолжится до тех пор, пока Пхеньян принципиально не изменит своё поведение. США поддерживают намерение президента РК Юн Сок Ёля оказать экономическую помощь Северной Корее, если она предпримет шаги в направлении денуклеаризации,- подчеркнул представитель госдепартамента.