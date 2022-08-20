Билл Гейтс: РК - один из лидеров в борьбе с инфекционными заболеваниями

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РК является одним из лидеров в глобальной борьбе с инфекционными заболеваниями. Об этом заявил 17 августа в интервью телерадиокомпании KBS американский предприниматель, один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс. В ходе встреч с представителями южнокорейского руководства он неоднократно подчёркивал, что совместно с РК намерен внести вклад в спасение человечества от инфекционных заболеваний. Такой интерес к РК он объяснил возможностями страны в разработке и производстве вакцин, высоко оценив эффективность борьбы с коронавирусом, которую ведёт Сеул. По его словам, несмотря на рост числа заражённых, эпидемическая ситуация в РК не будет столь же плохой, как в США. Коснувшись ситуации в Северной Корее, Билл Гейтс заявил, что весь мир должен оказать помощь этой стране. Он отметил также необходимость поиска «золотой середины» между ужесточением карантинных мер и гарантиями свободы жителей стран мира. Уроки, полученные во время пандемии, внесут вклад в создание лучшего будущего,- подчеркнул Билл Гейтс.