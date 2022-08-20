Власти Сеула поддержат семьи с детьми

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В течение пяти лет мэрия Сеула выделит 14 трлн 700 млрд вон (11 млрд долларов) на поддержку семей, имеющих детей. Семьи с низким доходом, в которых воспитывается ребёнок в возрасте до трёх лет, будут получать 300 тыс. вон (230 долларов) в месяц. Если детей двое, выплата составит 340 долларов, если трое, то 455 долларов в месяц. Эту помощь можно получить при условии, если родители вынуждены использовать услуги няни. Кроме того, со следующего года при окружных администрациях в тестовом режиме будет запущена услуга временного ухода за детьми и сопровождения в больницу, если ребёнок заболеет. Помимо этого, парковочные места для женщин на общественных парковках будут переориентированы на людей, приехавших с семьёй. В течение четырёх недель после рождения ребёнка будут предоставляться услуги лечебного массажа. Матерям в течение года после родов будет предоставляться помощь в уходе за здоровьем.