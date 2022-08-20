Реальные доходы и расходы домохозяйств РК практически не растут

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По данным Национального статистического управления РК, во втором квартале этого года среднемесячные доходы южнокорейских домохозяйств увеличились на 12,7% в годовом исчислении. Они составили 4 млн 830 тыс. вон (3,700 долларов) в месяц. Это самый быстрый рост с 2006 года, когда начался сбор соответствующих данных. Он стал возможен благодаря улучшению ситуации на рынке труда и предоставлению субсидий предпринимателям, пострадавшим от пандемии. Между тем, с учётом инфляции реальный рост доходов составил 6,9%. По статистическим данным, расходы домохозяйств выросли во втором квартале на 5,8% по сравнению с прошлым годом. Однако с поправкой на инфляцию реальные потребительские расходы домохозяйств выросли всего на 0,4% в годовом исчислении. Средняя склонность домохозяйств к потреблению, измеряемая долей расходов в располагаемом доходе, то есть, сумме, оставшейся после выплаты налогов и процентов по кредитам, снижается, поскольку высокая инфляция и рост процентных ставок снижают покупательскую способность. Она составила 66,4%, что на 5,2% ниже, чем в прошлом году. Между тем, разрыв в доходах между имущими и неимущими увеличился. У 20% самых богатых людей доходы были в 5,6 раз выше, чем у 20% самых бедных.