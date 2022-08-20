Главы МИД РК и Катара обсудили вопросы сотрудничества

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17 августа в Сеуле состоялась встреча министров иностранных дел РК и Катара Пак Чина и Мухаммеда бен Абделя Рахмана бен Джасима Аль Тани. Министры выразили надежду на расширение сотрудничества в области торговли сжиженным природным газом, отметили необходимость расширения сотрудничества в области энергетики за счёт новых возобновляемых источников энергии, таких как водород и солнечная энергия. Пак Чин высоко оценил вклад Катара в сохранение мира и стабильности на Ближнем Востоке и попросил поддержать усилия Сеула по денуклеаризации Корейского полуострова. Важным итогом встречи стало подписание соглашения о безвизовом режиме между двумя странами. Оно вступит в силу в сентябре этого года и позволит гражданам двух стран совершать безвизовые поездки длительностью до 90 дней. МИД РК ожидает, что данное соглашение поможет облегчить обмены между двумя странами в преддверии чемпионата мира по футболу в Катаре в этом году.