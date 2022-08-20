Президент РК меняет структуру подведомственных органов

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Президент РК Юн Сок Ёль намерен изменить структуру подведомственных ему органов с целью повышения эффективности реализации государственной политики. Помимо администрации президента и управления национальной безопасности при президенте будет создан ещё один орган. Рассматривается введение должностей двух дополнительных секретарей. Об этом сообщили 18 августа агентству Ёнхап высокопоставленные представители правящих сил, отметив, что реструктуризация будет проведена на этой неделе. Отмечается, что данные меры соответствуют намерению Юн Сок Ёля повысить эффективность госполитики, нацеленной на восстановление экономики и стабилизацию жизни населения. Известно, что новое управление будет заниматься вопросами планирования. В его состав войдут ряд отделов, которые находились в ведении главы президентской администрации Ким Дэ Ги.