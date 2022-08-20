В РК расширяется использование роботов в сфере услуг

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В РК активно развивают область робототехники, которая находит широкое применение не только в обороне и промышленности, но и в сфере услуг. К примеру, роботов начинают использовать в пиццериях. Они накладывают начинку и соус на тесто. Сотруднику остаётся лишь поместить пиццу в печь. Весь процесс занимает четыре минуты. В одном офисном здании работает кофейня, где работает робот-курьер. В специальный бокс помещается чашка с кофе, а в систему робота вводятся данные о номере телефона и местонахождении заказчика. После этого робот, пользуясь встроенной системой геолокации и сенсорами, двигается к заданному месту, самостоятельно выстраивая маршрут и вызывая лифт. Таким образом, кофе доставляется непосредственно до офиса, а после прибытия к месту назначения робот отправляет уведомление на телефон заказчика. В РК появился также патрульный робот. В обычное время он перемещается по территории жилого комплекса, поливая водой дорожки. Но в случае пожара или другой экстренной ситуации он сообщает о происшествии в центр управления. Сейчас эта новинка делает только первые шаги и нуждается в помощи оператора, но уже в следующем году начнётся его коммерческая эксплуатация. Ежегодный рост южнокорейского рынка роботов превышает 5%. По состоянию на 2020 год объём продаж превысил отметку в 5 трлн вон или 3 млрд 800 млн долларов.